Un dia després del debat a 7 entre portaveus al Congrés a RTVE. La carrera al Congrés i al Senat ve marcada pels pactes i les aliances...El PP insisteix en el pacte amb el PSOE perquè governi el més votat i des del PSOE descarten cap acord en aquesta línia. El debat, va liderar el prime time amb un 18,6% de quota de pantalla: gairebé 1,9 milions d'espectadors de mitjana van seguir la retransmissió per la 1 i el Canal 24 hores. Un debat plural en el que el bon to i les propostes van posar de manifest la feina i funció de la Televisió pública.

En paral·lel, Correus ha rebut un total de 2 milions 623 MIL sol·licituds de vot per correu; una xifra rècord des que hi ha registres d'aquest sistema de sufragi, encara que a data d'aquest divendres encara falten per lliurar un total de 737 MIL documentacions a votants, que han de ser proporcionades fins a aquest diumenge 16 de juliol, quan s'acaba el termini per a aquesta modalitat de vot. L'altra assumpte del dia...els pactes PP - VOX continuen agafant forma després del 28 de Maig...Maria Guariola serà la presidenta del govern extremeny, gràcies a un acord amb la ultradreta. El candidat socialista, Guillermo Fernandez Vara, però assegura que és un pacte de perdedors. Les dues formacions han pactat a Extremadura, Balears i València