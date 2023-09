29:53

El president Pere Aragonès afirma que l'Amnistia "inevitable"

Ofensiva contra l'Amnistia. A l'acte de protesta convocat per Societat Civil Catalana per al 8 d'octubre a Barcelona, al que ja ha anunciat la seva assistència la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el seu partit, el PP, convoca una altra protesta a Madrid, per al cap de setmana anterior al debat d'investidura del seu líder, Alberto Núñez Feijóo.



L'anunci s'ha fet l'endemà que José María Aznar va cridar a la mobilització ciudadana en contra de les negociacions del Govern amb els independentistes. El president Pere Aragonès ha respòs fa uns minuts insistint en el seu missatge, que "és inevitable". Esquerra i Sumar són optimistes i la veuen factible l'Amnistia.



I tot plegat passa quan també hem sabut avui que dimarts de la setmana vinent, ja es podrà parlar en totes les llengües oficials al Congrés. Serà el mateix dia que s'aprovarà la reforma. Ho ha acordat la mesa, abans de l'aprovació de la reforma del reglament, i ja es preveu la instal·lació de dispositius habilitats per la traducció a la cambra. Pel que fa l'ús del català a Europa, avui s'han sentit veus en contra: Suècia, ha expressat els seus dubtes davant la incorporació del català gallec i euskera com llengues oficials europees...