29:53

Lluïsa Moret ja ha estat investida com a nova presidenta de la Diputació de Barcelona.

Diversos fronts oberts en el terreny polític. A casa nostra, s'ha acabat la incògnita de qui governarà a la Diputació de Barcelona. Lluïsa Moret ja ha estat investida com a nova presidenta de la Diputació de Barcelona. L'alcaldessa de Sant Boi del Llobregat ha obtingut 25 vots, un menys de la majoria absoluta. Moret governarà amb els suports de PSC, comuns, Tot per Terrassa i Impulsem Penedès

Fora d'aquí, a aquesta hora està en marxa la primera sessió del ple d'investidura de María Guardiola a Extremadura on tot el pacte PP i VOX repetirà el model d'altres territoris. Com s'ha escenificat aquest matí a les Corts Valencianes, que han investit finalment a primera hora de la tarda Carlos Mazón com a nou president de la Generalitat Valenciana amb els 53 vots del Partit Popular i Vox. Els 46 representants del Partit Socialista del País Valencià i Compromís hi han votat en contra. Pel que fa a les eleccions del proper 23 de juliol, un dia marcat per les dades del CIS que torna a donar la victòria al PSOE a menys de dos punts del PP i consolidant la ventatja del bloc de l'esquerra. Una jornada on moltes formacions han fet referencia a les informacions d'una posible tornada del rei emerit si guanyes el PP.

Aquesta casa, RTVE, recordin que avui a les 10 de la nit celebra el debat a set, amb els portaveus de PSOE, PP, VOX, Sumar, ERC, PNB i EH Bildu, en el que serà el debat més plural d'aquesta campanya, i presentat pel nostre company Xabier Fortes.