29:54

La Junta Electoral Central ha decidit mantenir el procés per retirar l'escó a la presidenta suspesa del Parlament de Catalunya, i ha donat deu dies de termini al Parlament de Catalunya per prendre una decisió sobre aquesta qüestió

Nou capítol en el cas Laura Borràs. La Junta Electoral Central ha decidit mantenir el procés per retirar l'escó a la presidenta suspesa del Parlament de Catalunya, i ha donat deu dies de termini al Parlament de Catalunya per prendre una decisió sobre aquesta qüestió, així com a la mateixa Borràs per fer al·legacions. En el seu escrit, recorda que les causes d'inelegibilitat establertes per la llei constitueixen "una conseqüència automàtica" de la pena imposada per la sentència, que en el cas de Borràs és de quatre anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental. La JEC dóna la raó en els seus arguments a Partit Popular, Vox i Ciutadans, que s'acullen a Llei Orgànica del Règim Electoral General que estableix que són inelegibles els condemnats per sentència, encara que no sigui ferma. En conclusió, emplaça la vicepresidenta Alba Vergès d'Esquerra Republicana a què en un termini de 10 dies decideixi sobre la retirada o no de l'escó a Borràs. Recordem que la Junta tenia sobre la taula la possibilitat de retirar l'escó de diputada, tot i que la seva condemna per prevaricació i falsedat documental encara no és ferma. Tot plegat, a les portes de les municipals.