29:53

El G-7 ha ofert a Kíiv garanties de seguretat a llarg termini, Zelenski ho accepta i deixa clar que el seu possible ingrés a l'OTAN no sigui moneda de canvi en les negociacions de pau amb Rússia.

Començem amb la mirada posada a l'exterior. D'una banda, el front bèlic perquè el president ucraïnès, Vlodomir Zelenski, s'ha conformat amb les garanties del G7 que quan acabi la guerra el seu país formarà part de l'OTAN. Ho ha dit en una roda de premsa conjunta amb el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, des de Vílnius. Si bé ha admès Zelenski que no són "ideals" perquè l'Aliança Atlàntica no ha concretat una data per convidar Ucraïna a adherir-se a l'organització, l'OTAN es manté ferma en seguir donant suport militar a Ucraïna. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que també s'adhereix al compromís de l'OTAN, a més d'unir-se al desplegament del flanc oriental del país; a Eslovàquia i Romania.

I de l'altra, el front que defensa el medi ambient...sobre la llei de Restauració de la Natura, que ha superat el seu gran exàmen al Parlament Europeu i seguirà endavant. Defensada per socialistes, verds, liberals i esquerra, s'enfrontava avui al Partit Popular i l'extrema dreta. L'eurocambra haurà ara de negociar la normativa final amb el Consell de la Unió Europea.