Pere Aragonès canvia a tres Consellers per afrontar els dos últims anys de legislatura

Oficialitzats els intercanvis de cartera als departament d'Educació, Territori i Acció Climàtica. Dilluns de Canvis al Govern de la Generalitat que el president Pere Aragonès ha emmarcat en la necessitat de mantenir les energies renovades per encarar la resta de legislatura. Nova consellera de Territori, Ester Capella, la d'Educació, Anna Simó, nou conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, Canvis que arriben a l'equador de la legislatura d'Aragonès.

En el cas d'Acció Climàtica, el relleu de Jordà era anunciat després de saber que concorrerà com a número dos a la llista d'Esquerra per les eleccions generals del mes de juliol... Menys esperats però han estat els canvis de Cambray en Educació i de Juli Fernández, a Territori, dues conselleries molt desgastades per polèmiques com l'avançament del calendari escolar, la B-40 o el traspàs de Rodalies.