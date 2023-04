29:53

La manca d'àigua està sobre la taula aquests dies, per culpa de la sequera que afecta el risc d'incendis, el regadiu i l'ús de boca si no plou en els propers mesos. El més recent. PP i Vox han tirat endavant al Parlament andalús la tramitació de la llei per a legalitzar regadius a Doñana, amb polèmica inclosa. La mesura vol legalitzar cultius fins ara il·legals a l'entorn del parc nacional. Ha rebut llum verda sense tenir en compte a la Unió Europea, el Govern d'Espanya, científics i ecologistes... el debat no ha estat excempt de polèmica quan una diputada a llençat un got ple de sorra a la taula del president de la Junta...que en aquell moment no hi era...un tema que segur que sentirem a parlar més...

A casa nostra. La Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell demanaran la Declaració de Zona Catastròfica a la Generalitat. Així s'ha acordat en una junta celebrada aquest dimecres a la Casa de Canal de Mollerussa i es preveu donar el vistiplau en un ple de la comunitat el pròxim dia 20 d'abril.

En paral·lel, la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha presentat un recurs juridic al Tribunal Suprem contra el Pla Hidrològic de l'Ebre 2023-2027 en considerar que és contradictori amb la crisi climàtica i la sequera. Amb aquest recurs la Plataforma obre l'etapa jurídica contra el Pla.



Avui també hem sabut que el Govern català preveu destinar 25 milions d'euros extra a l'ampliació de l'estació de tractament d'aigua potable de l'aqüífer del Besós per poder quadruplicar l'aigua potable que produeix. Es passarà de 200 litres per segon a produir fins a 860 l/s d'aigua potable per a la ciutat de Barcelona i voltants a finals del 2023. Abocats doncs a beure més aigua regenerada o potabilitzada.