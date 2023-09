29:57

Diada 2023: Llibertat, País, Llengua i Sobirania, els lemes de les 4 columnes de Barcelona i que deixen 115 MIL assistents segons segons la Guàrdia Urbana.

L'amnistia està marcant els discursos i intervencions dels partits polítics, associacions independentistes i d'altres entitats queestan participant en els actes oficials i manifestacions de celebració de la Diada d'aquest 2023.

Les quatre columnes de la manifestació arriben a la plaça Espanya, fa poc més de 40 minuts després de recòrrer 4 itineraris diferents.Llibertat, País, Llengua i Sobirania.115 MIL assistents manifestació organitzada per l'ANC segons la Guàrdia Urbana. De seguida anirem als carrers per explicar com l'ambient que s'hi ha viscut i què s'ha dit. El lema de la Diada d’enguany és la frase medieval “Via fora“, que crida a defensar el país i les seves llibertats.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la mateixa línia del discurs d'ahir, ha advertit que l'amnistia és només el primer pas per orbrir camí cap al referèndum. Des de Moncloa, la ministra en funcions Ma Jesús Montero resta importància a les demandes de màxims i marca com també els darrers dies, la Constitució.

Una diada marcada per l'accident aquest diumenge a Montmeló on 4 joves d'entre 19 i 22 anys han perdut la vida després que fossin atropellats per un tren quan creuaven les vies per una zona prohibida. I ara estem a l'espera del que digui la investigació de les causes exactes d'aquest tràgic succés.