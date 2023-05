29:56

El Govern espanyol ha aprovat un paquet d'ajudes i inversions de 2.190 milions davant unes sequeres "cada vegada més freqüents". Es destinen 636 milions d'euros a ajudes directes per a l'agricultura i la ramaderia. I Transició Ecològica aportarà 1.400 milions per a construir infraestructures i reduir cànons i tarifes També fa una modificació legislativa per prohibir feines a l'aire lliure durant alertes per temperatura per evitar morts per cops de calor. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha explicat que el canvi estableix la "prohibició de tasques en determinades condicions" quan la situació meteorològica sigui "adversa" i comporti risc per a la salut".

L'Altra tema que ens ocupa aquest 11 de maig, a poques hores del dia 12, és l'inici de la Campanya per les eleccions Municipals i autonòmiques a la resta d'Espanya, excepte Galícia, Euskadi i Catalunya. El PSOE podria mantenir els seus principals governs autonòmics i Ayuso frega la majoria absoluta, segons el CIS. A la capital catalana, Ada Colau guanyaria les eleccions municipals del 28 de maig a l'Ajuntament de Barcelona. Les aliances postelectorals tornarien a ser la clau per governar. Barcelona en Comú obtindria entre 11 i 13 regidors, En segon lloc, hi situa el PSC. El partit de Jaume Collboni tindria entre 10 i 12 regidors. Aquests resultats permetrien reeditar el govern actual, però sense necessitat de suports externs, com va passar el 2019.