29:51

L'Agència Tributària ha donat el tret de sortida aquest dimarts a la campanya de la renda 2022.

Ja està obert el termini per presentar la declaració de renda i d'aquí a 48 hores començaran a efectuar-se les primeres devolucions. La previsió és que es presentin 23 milions declaracions, un 3,4% més que l'any anterior. Un 60% de les declaracions seran a retornar per import de 9.946 milions d'euros. Pel que fa als contribuents amb declaracions a ingressar a les arques públiques, l'estimació és que siguin més de 7 milions de contribuents. Aquest any hi ha canvis en plans de pensions i deduccions per maternitat i cal tenir en compte què passa amb els bizums i les vendes de segona mà per internet.

Això a nivell domèstic; a nivell macroeconòmic i pel que fa a xifres, el Fons Monetari Internacional millora la seva previsió de creixement per a Espanya enguany fins al 1,5% i eleva la inflació al 4,3%. L'economia espanyola serà la que més creixi enguany en la zona euro, on es pronostica que Alemanya entrarà en recessió. La institució resta quatre dècimes a les projeccions del PIB espanyol al 2024, que aconseguirà el 2. La ministra d'economia Nadia Calviño ha qualificat de bones notícies aquestes dades i que ratifiquen el que ja diuen altres institucions. A banda, l'FMI reconeix el gerro d'aigua freda que han suposat una "inflació obstinadament alta" i les "recents turbulències del sector financer" per a les perspectives de l'economia mundial, en risc d'anotar un dels creixements més febles des de la recessió mundial de 2021, amb excepció de la pandèmia de 2020 i la crisi financera de 2009.