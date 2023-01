29:54

Els Mossos celebren que fiscalia demani polseres telemàtiques. A Catalunya hi ha uns 40 casos.

Els Mossos celebren que la fiscalia demani polseres telemàtiques i expliquen que a Catalunya hi ha uns 40 casos. La portaveu del cos, Montserrat Escudé, afirma que només 2 de les 7 víctimes del 2022 a Catalunya havien denunciat i subratlla la importància de fer-ho. Del que s'està parlant aquests dies, que les vícitmes puguin ser avisades dels antecedents per violència de les actuals parelles ha demanat prudència. Ho ha dit en roda de premsa a Madrid després de la reunió al Ministeri de l'Interior per abordar el repunt d'assassinats masclistes. Avui també des de l'àmbit judicial en un comunicat escrit als fiscals de violència de gènere de tot l'estat, la fiscal de sala contra la violència sobre la dona, Teresa Peramato, demana intensificar l'actuació per millorar la protecció de les víctimes, encara que no la demanin i aposta per l'ús de dispositius telemàtics en cas que no es decreti presó provisional. Totes les mesures son poques, des del ministeri d'Igualtat insisteixen que no hi ha varetes màgiques ni cap mesura que garanteixi que es puguin evitar tots els assassinats, perquè el masclisme a la nostra societat és estructural.