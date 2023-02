29:53

Primera jornada del judici contra la presidenta de Junts, Laura Borràs, per les adjudicacions a dit dels contractes de la Institució de les Lletres Catalanes, a un amic.

L'actualitat d'aquest divendres passa per l'inici del judici contra la presidenta de Junts, Laura Borràs, per les adjudicacions a dit dels contractes de la Institució de les Lletres Catalanes, a un amic. El possible pacte de dos dels acusats amb la Fiscalia ha marcat les qüestions prèvies fins al punt que la defensa de Borràs ha demanat la suspensió per "indefensió". Més de dues centes persones han donat suport a Borràs a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La presidenta de Junts ha arribat al seu judici juntament amb l'expresident Quim Torra, amb el secretari general del partit Jordi Turull, i amb una gran comitiva del partit amb senadors i diputats. Des de Junts per Catalunya han volgut mostrar una imatge d'unitat dins de la formació, davant del que creuen que es un judici injust. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, de la seva banda, ha defensat que el judici es resolgui el més aviat possible per resoldre la situació d'interinitat de la presidència del Parlament.