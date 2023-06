29:53

Anna Erra de Junts ja és la nova presidenta del Parlament en substitució de Laura Borràs.

L'altra front polític té a veure amb la configuració de les llistes dels partits cara al 23 de juliol. Continuen trascendint detalls de la candidatura de SUMAR. Després de la decisió d'Unides Podem d'integrar-se al partit de Yolanda Díaz hem conegut que ella mateixa encapçalarà la llista per Madrid; i l'acord amb Más Madrid relleva Unides Podem fins al número 5. Així, la formació liderada per Mónica Garcia ha aconseguit 4 posicions a la llista per Madrid: Sobre el possible veto a Irene Montero, fonts consultades per Ràdio Nacional, Sumar ha tranquilitzat a Unides Podem, asseguren que la seva representació de Montero està més que garantida al Congrés dels Diputats.