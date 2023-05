29:55

Generalitat i Govern Central presenten mesures per afavorir l'oferta i despesa en habitatge

El Consell de Ministres ha aprovat avui una nova bateria de mesures en matèria d'habitatge. Destaca una nova línia de préstecs de l'ICO (l'Institut de Crèdit Oficial), sense interessos, per avalar el 20% de les hipoteques per a l'adquisició d'un primer habitatge. Una mesura adreçada als joves, menors de 35 anys amb ingressos anuals de fins els 37.800 euros, i per a famílies amb nens. El govern central estima que podran beneficiar-se'n unes 50.000 persones.

I ha estat el mateix dia que a casa nostra, el Govern de la Generalitat ha activat el procés de per recuperar pisos buits i convertir-los en habitatges per lloguer social. Són una setantena de pisos de grans tenidors, que porten més de dos anys buits i estan ubicats a 14 municipis d'arreu de Catalunya. Ara mateix hi ha més de 30 mil habitatges buits registrats a casa nostra i gairebé 2 MIL famílies que es troben a la mesa d'emergència de Catalunya, segons dades de la Generalitat.