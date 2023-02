29:56

El nombre de morts a Turquia i Síria s'acosta ja als 20.000. El Parlament de Turc ha aprovat l'estat d'emergència per a 10 províncies.

Prop de 20 mil persones han mort a causa dels terratrèmols d'aquest dilluns a Síria, Turquia i al Kurdistan. El balanç de víctimes mortals no deixa d'augmentar, ja són més de 16.000 a Turquia i més de 3.000 a Síria on l'ajuda humanitària arriba amb molta dificultat.

Des d'Espanya ha aterrat a Turquia l'hospital de campanya amb quiròfan, que ha anunciat el ministre d'assumptes exteriors José Manuel Albares, que a més ha reiterat que Espanya no escatimarà en recursos per als afectats. I des de Catalunya, el president de la Generalitat Pere Aragonès ha anunciat que la Generalitat destinarà 2 milions d'euros a l'ajuda humanitària per als afectats dels terratrèmols de Turquia, Síria i Kurdistan.