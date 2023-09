29:55

Després de 5 dies de recerca s'han localitzat 2 dels 3 desparaguts per la DANA a Madrid.

El canvi climàtic deixa fenòmens extrems com la DANA que hem patit aquesta setmana passada Espanya. Després d'un intens dispositiu de recerca, finalment, ja s'han localitzat 2 dels 3 desparaguts a Madrid. Un equip de bussejadors de la Guàrdia Civil els ha localitzat a Aldea del Fresono els cadàvers de l'home de mitjana edat i el de 83 anys que van ser arrossegats per la corrent. Però, encara s'està buscant la desapareguda a Toledo. Fenòmens que estaran presents a la cimera del G-20 a Nova Delhi, a l'Índia, on el canvi climàtic està centrant els discursos previs.