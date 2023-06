29:53

Els mossos investiguen 8 agressions sexuals a Badalona i han identificat 20 menors implicats.

A Badalona, els Mossos d’Esquadra han obert durant l’últim any vuit investigacions per vuit casos de violacions en grup comeses entre menors. Així ho han explicat en una compareixença després de celebrar una reunió d'urgència a la comssiaria de Granollers, seu de la Regió policial Metropolitana Nord, per abordar el cúmul d'agressions sexuals grupals a Badalona amb menors implicats. Vint dels identificats implicats en aquestes agressions son menors.

En paral·lel, des de dos quarts de set el Comitè de Mares contra la violència sexual a Badalona, Lliures i Combatives i el Sindicat d'Estudiants, juntament amb diverses entitats de la comunitat educativa, sindicals i feministes de la ciutat, realitzen diferents accions i concentracions per a mostrar la solidaritat amb les noies dels dos últims casos.