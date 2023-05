29:56

Patronal i el Sindicat UGT han aprovat per unanimitat la pujada salarial. CCOO ho ratificarà demà en el seu Comitè Federal.

Patronal i el Sindicat UGT han aprovat per unanimitat la pujada salarial. El text inclou un increment del 4% el 2023 i del 3% al 2024 i 2025. L'executiva de CCOO es reuneix demà dimarts per ratificar-ho. Després de molts mesos de negociació, per Pepe Álvarez, secretari general d'UGT, insisteix en la importància de l'acord. I també al canal 24 horas, el vicepresident primer de la patronal CEOE, Miguel Garrido, valora el nou període de pau i cohesió social que implica l'acord. El preacord inclou, a més, una clàusula de revisió salarial que s'activaria en funció que l'evolució de la inflació i que podria incrementar en un 1% addicional l'increment de sou ja adoptat en cada exercici. Ha quedat fora del pacte un increment de sous per a 2022, amb caràcter retroactiu, un fet que la CEOE ha rebutjat.