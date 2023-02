29:54

Els equips de rescat intensifiquen la cerca de supervivents mentre la xifra de morts supera els 11.700. El fred, la neu i la pluja dificulten les labors de rescat

Dos dies després del violent i devastador terratrèmol i que ha deixat 11 mil 700 víctimes mortals entre Turquia i Síria i milers de persones ferides i sense llar. El president turc Recep Tayyip Erdogan ha fet la primera visita a les zones afectades per dir que el govern està fent tot el possible perbuscar solucions al problema d'habitatge i canalitzar l'ajuda humanitària. Els equips d'emergències locals han rebut l'ajuda internacional però hi ha moltes runes, com explica el comandant de l'UME Aurelio Soto, molts edifics han col·lapsat. En paral·lel també s'està coordinant l'ajuda humanitaria, perquè els serveis d'atenció sanitaria també estan col·lapsats. A Síria, l'assistència internacional s'alenteix per la situació, allà l'arribada de subministres i d'equips especialitzats es complica per les sancions impossades al règim de Bashar Al Assad, les conseqüències de les quals ja patia la població.