Segons dades provisionals del Departament de Salut 607 persones es van treure la vida a Catalunya l'any passat, 50 persones al mes; i amb una major incidència de temptatives de suïcidi en dones que en homes. S'ha passat de registrar 414 intents l'any 2014 a més de 4.100 l'any 2022. Són les dades del balanç que ha presentat avui el Departament de Salut, que també ha presentat un nou pla per prioritzar l'atenció sobre les tasques de prevenció i detecció de casos. Un tema que encara implica molt estigma i tabú a la nostra societat.

La prevenció inclou advertir als professionals de situacions sospitoses tant de la persona com de l'entorn, i mai està de més recordar que és fonamental recòrrer a telèfons com el 061 - d'Emergències mèdiques o el 900 925 555 - el Telèfon de Prevenció del Suïcidi.