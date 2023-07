29:53

Primer dia de campanya electoral, en marxa a aquesta hora molts actes de campanya, JuntsxCat a la Garriga, ERC a Palamós, el PSC i Sumar En Comú Podem coincideixen a Santa Coloma, i la CUP a Lleida. En uns minuts escoltarem què hi tenen a dir els candidats a Catalunya en aquesta primera jornada.

El PP ha remarcat que la taula de diàleg del govern espanyol amb la Generalitat "quedarà desactivada" si el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, aconsegueix governar. Tot plegat després que Feijóo digués en una entrevista a El Periódico que "no té cap interès a anar en contra si l'objectiu fonamental és tractar afers que no afectin els altres".



En paral·lel i fora de Catalunya fa uns minuts que la polèmica lona instal·lada al carrer d'Atocha de Madrid pel col·lectiu Desokupa ha començat a retirar-se. Ho fan, diuen pel bé a la seva empresa. Per cert que avui ha començat el dia tapada amb nombrosos cartells en defensa del dret a un habitatge digne i en contra dels desnonaments.



Un divendres que ha començat amb un anunci: el de Generalitat i Moncloa ja han signat el protocol per ampliar el tram de la B-40 entre Terrassa i Sabadell. Així és com arrenca la campanya electoral a casa nostra.



Fora de Catalunya, pendents dels pactes post 28 de Maig. El candidat del PP a Múrcia i guanyador de les eleccions, Fernando López Miras, ha fracassat en la primera votació de la investidura pels vots en contra de PSOE, Podem i Vox. Només ha aconseguit els 21 suports del PP, a dos de la majoria absoluta. Miras ha demanat a Vox posar-se a negociar per aconseguir un pacte.