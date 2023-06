29:54

El Suprem ha avalat rebaixar les penes per la llei del 'NOMÉS SÍ ÉS SÍ' i ha rebutjat el criteri de la Fiscalia. L'Alt Tribunal fixa així doctrina: si la llei del 'només sí és si' és més beneficiosa per al condemnat, es podrà beneficiar d'una rebaixa de pena. Recordem que el Ministeri Públic argumentava que si la pena estava inclosa en el rang de la nova llei no procedia rebaixar. Amb aquesta posició del Suprem fixa una jurisprudència per aportar claredat als tribunals autonòmics que no coincideixen en la manera de procedir: alguns han rebaixat penes però d'altres no. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, fins a l'1 de maig els tribunals han acordat 1.079 reduccions de pena aplicant la nova llei, entre elles 108 excarceracions; això vol dir que el 30% de les condemnes revisades a Espanya han implicat reducció de condemna. I que avui el Suprem ha avalat. Irene Montero, Ministra d'Igualtat a través d'un tweet ho ha qualificat de mala notícia...però se n'esperen més...