29:54

Els equips de rescat busquen supervivents contra rellotge després dels sismes que ja deixen més de 6.300 morts entre Turquía, Síria i el Kurdistan

Els equips de rescat busquen supervivents contra rellotge després dels sismes que ja deixen més de 6.300 morts entre els territoris de Turquia, Síria i el Kurdistan. 30.500 ferits i més de 8.000 persones han estat rescatades amb vida només a Turquia.

El fred, la neu i la pluja dificulten les labors de rescat. Escoltem el so d'algunes de les escenes dels rescats que es van produïnt en aquest context de fragilitat i esperançes dels que saben que tenen familiars sota les runes. "I cada hora que passa" diu, Thedros Adanom, el director General de l'Organització Mundial de la Salut, "les opcions de trobar supervivents vius disminueix". Per tenir més opcions en la recerca i atenció dels afectats, Espanya enviarà un hospital de campanya amb quiròfan a Turquia per atendre les persones ferides com a conseqüència dels Terratremols que han deixat ja més de 20.000 persones ferides i 5.000 víctimes mortals. Ho ha confirmat el Ministre d'afers exteriors, José Manuel Albares. El ministre també ha explicat que ja hi ha dos equips de rescat que s'han desplaçat a la zona i que el ministeri ha efectuat el primer tram d'ajuda econòmica per valor d'1 mil·lió d'euros a Creu Roja tant a la part turca com a la part siriana.