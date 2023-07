29:53

Comença la campanya electoral de les eleccions del proper 23 de juliol, una carrera de 15 dies on els partits polítics poden demanar explicitament el vot i on s'espera escoltar quines son les propostes que tenen per als proxims 4 anys. En el taulell dos blocs que poden governar deprés de les eleccions, PSOE i Sumar i PP i Vox, cap d'aquests, segons el que diuen la majoria d'enquestes podrà governar en solitari però també hi ha una altra possibilitat, que també pot estar present durant aquesta campanya, la d'un gran pacte entre PP i PSOE per abstenir-se i facilitar governs en solitari.