Empitjora l'escenari en la guerra a Ucraïna. L'objectiu avui ha estat una infraestructura important: la presa de Nova KAJOVKA

Empitjora l'escenari en la guerra a Ucraïna. L'objectiu en el dia 468 de la guerra, ha estat una infraestructura important: la presa de Nova KAJOVKA, sobre el riu DNIÉPER, a la zona de KHERSON i que es troba en territori controlat pels russos. Les imatges de pobles inundats no han trigat a aparèixer i les autoritats han posat en marxa un pla d'evacuació davant la previsió que els nivells de creixement del riu arribin a un punt crític. Molts experts ho qualifiquen com un desastre civil i ambiental que complica la contraofensiva ucraïnesa. Les zones inundades es tornen impracticables per a qualsevol possible operació ucraïnesa. En paral·lel, el trencament suposa un risc per a la planta nuclear de Zaporiyia i el proveïment d'aigua a Crimea. Escoltarem el que han dit les parts implicades i si podem avançar-nos alguna veu del que digui el Consell de Seguretat de l'ONU que es reuneix d'urgència per abordar aquest nou escenari de guerra.