L'ex ministre d'Exteriors i líder del PP Josep Piqué ha mort aquest dijous a l'Hospital 12 d'Octubre, a Madrid.

Es complica la situació viària a l'AP-7 per l'operació sortida de Setmana Santa. Diferents afectacions importants a aquest migdia tant en direcció nord com en sentit sud. Les vacances de Setmana Santa auguren bons resultats d'ocupació per al sector turístic, que s'acosta a la plena ocupació a totes les demarcacions.

Els períodes vacacionals com la Setmana Santa, poden representar un risc per a les víctimes de violència masclista, ja que es veuen obligades a compartir més temps i espai amb els seus agressors.

Govern i oposició redoblen la pressió perquè Laura Borràs dimiteixi com a presidenta del Parlament de Catalunya.