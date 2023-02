29:54

Més de 2.600 morts i al voltant de 13.500 ferits a Turquia i Síria com a conseqüència del terratrèmol registrat aquesta matinada.

A hores d'ara es comptabilitzen més de 2.600 morts i al voltant de 13.500 ferits a Turquia i Síria com a conseqüència del terratrèmol registrat aquesta matinada. Hi ha centenars de desapareguts. Les tasques de rescat continuen, pel que el nombre de víctimes augmentarà durant les properes hores.

El resultat ha estat de tot plegat ha estat el col·lapse de milers d'edificis i l'espectre d'un nou desastre humanitari en una regió ja devastada per la guerra, una crisi de refugiats i profunds problemes econòmics, sobretot a Síria.

El sisme ha tingut lloc a la localitat de Kahramanmaras molt a prop de la superficie el que segons el geóleg, Alvaro Gonzalez té més capacitat de destrucció. La família de Serat Durmus viu al voltant dels territori afectats pel terratrèmol, i ha explicat al canal 24 hores la magnitud de persones afectades. L'ajuda i la solidaritat internacional no s'ha fet esperar.

L'ONU, la OMS, la Unió Europea i països com Estats Units o Rússia ja han ofert ajuda humana i d'infraestructura. Espanya, també és un dels països que s'ha sumat a l'enviament d'ajuda; s'enviarà a Turquia 2 avions amb 90 efectius. Aquí a Catalunya, el Govern de la Generalitat s'ha posat a disposició de les persones afectades pels terratrèmols a Turquia i Síria i s'han activat contactes consulars i amb les entitats catalanes que operen sobre el terreny. Segons fonts del Departament d'Acció Exterior a R4, de moment no hi ha catalans afectats. I parlarem tot i que sembli contradictori, de la dificultat d'enviar ajuda humanitària en aquests casos.