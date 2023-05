29:54

Pre-acord entre sindicats i patronal per apujar els salaris

UGT i CCOO han pactat aquest divendres amb les patronals CEOE i Cepyme augmentar els salaris un 4% aquest 2023, per incrementar-los després un 3% l'any 2024 i 2025. Aquest fet suposaria un augment del 10% entre 2023 i 2025. Hi haurà també una clàusula de revisió salarial que tindrà en compte l'evolució dels preus, una de les principals reivindicacions dels sindicats que podria suposar un augment addicional de fins a l'1%.

L'altra notícia que també hem conegut la tarda d'aquest divendres. L'Organització Mundial de la Salut ha decretat la fi de l'emergència internacional per la covid-19, més de tres anys després, concretament 1.221 dies després, que es detectessin els primers casos a la ciutat de Wuhan, a la Xina. En un comunicat publicat aquest divendres, l'Organització considera que la malaltia continua sent "un problema de salut", però NO "una emergència de salut pública i preocupació internacional". En aquest sentit, defensa que ara és moment d'una "transició" per tal d'impulsar mecanismes de gestió sanitaris centrats "en el llarg termini". Anunci que ha coincidit amb una advertència a casa nostra: La privatització sanitària a Espanya ha pujat a tota Espanya amb Madrid i Catalunya al cap davant de la despesa privada...i la despesa ascendeix al 26% del total, 3 punts més que la mitjana de l'OCDE.