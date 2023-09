29:53

La Delegació del govern contra la Violència de Gènere confirma que ja son 42 víctimes mortals per la violència masclista a Espanya en el que portem d'any.

La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere ha confirmat aquest dilluns la naturalesa masclista dels crims d'una dona de 46 anys a Sevilla i d'una altra de 52 anys en Villanueva del Arzobispo; a Jaén. Totes dues assassinades aquest passat diumenge. Amb aquestes ja són ja 42 les víctimes mortals de la violència masclista a Espanya en el que portem d'any i 1.226 des que van començar a elaborar-se les estadístiques en 2003.

Una confirmació que hem sabut el mateix dia que des del govern central, destaquen també que només en aquest mes d'agost un total de 10 menors han quedat orfes com a conseqüència dels crims masclistes. El Ministeri d'Igualtat ha plantejat que hi hagi acompanyament institucional a víctimes de violència masclista quan hagin d'anar a recollir els seus estris personals al domicili que compartien amb l'agressor.

Per cert, a aquesta hora té lloc una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona convocada per la Plataforma Unitària contra les violències masclistes, per un esport lliure de violències masclistes, arran del cas Rubiales. Allà hi serem en uns minuts