29:53

La creació d'ocupació s'alenteix però al mateix temps es constata un nou rècord de treballadors i l'atur baixa en altres 50.000 persones al juny

Espanya suma 54.500 afiliats més a la Seguretat Social, és una xifra que està per sota de l'habitual, i sense l'efecte estacional tant pronunciat. Amb tot, els treballadors afiliats arriben a 20 milions 800 mil i els aturats cauen a dos milions 680 mil, la xifra més baixa des de 2008. Una dada que des del PP la interpreten com la tercera pitjor dada des de 2011, mentre que la ministra de Treball, Yolanda Díaz posa el focus en les xifres de l'atur juvenil. En total a Catalunya hi ha 329 MIL persones a l'atur i 3 milions i mig de persones treballant. Catalunya és la segona Comunicat que més creix, i Lleida és la demarcació que registra unes millors dades en termes generals.

I pendents d'una publicació, la del BOE després que el govern hagi aprovat en Consell de Ministres la fi de les mascaretes a centres sanitaris i farmàcies.