La Generalitat anuncia que l'1 i 8 de juliol es tornaran a repetir els exàmens de les oposicions de la Generalitat.

La consellera de la presidència, Laura Vilagrà, ha anunciat que l'1 i 8 de juliol es tornaran a repetir els exàmens de les oposicions de la Generalitat. Després de detectar gairebé un 100% d'irregularitats en els exàmens. Vilagrà ha confirmat que s'obre un expedient a l'empresa CEGOS per incompliment de contracte, que s'indemnitzarà econòmicament als opositors per les despeses que van tenir aquell dia."...La situació dissabte va ser crítica. Es van viure situacions inadmissibles i intolerables a l'administració pública. Les oposicions són sagrades...", ha dit Vilagrà. Conclusions i paraules que arriben després de reunir-se amb els sindicats CCOO, UGT i IAC-CATA. L'altra assumpte del que estem pendents. La presidenta suspesa del Parlament i líder de Junts per Catalunya, Laura Borràs, es quedarà sense el seu escó a la Cambra. La Junta Electoral Central ha acabat desestimant, com s'esperava, les seves al·legacions i queda inhabilitada per seguir exercint de diputada. Tot i la decisió de la JEC la junta de portaveus del Parlament s'ha reunit d'urgència per decidir recórrer la decisió al Suprem. El recurs rebrà, previsiblement, el suport de la Cambra aquest vespre i d'aquesta manera es guanyarà temps, mentre es prepara un relleu de Borràs a pocs dies de l'inici del període electoral de les Municipals. De seguida anirem al Parlament en un dia en el que la mirada també està posada en el context econòmic.