29:56

El govern descarta el "llamp" com a causa de l'avaria de Rodalies, Adif descarta que sigui tingui a veure amb la manca d'inversions.

El secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Marc Sanglas, ha anunciant que la Generalitat vol fer una auditoria pròpia sobre les causes de l'avaria de la línia R2 de Rodalíes. Tot plegat s'ha dit en acabar la reunió a tres bandes entre Govern, Adif i Renfe per abordar les incidències a Rodalies després de l'incendi de dilluns a la nit en un quadre de senyals. Des d'Adif Alfonso Ruiz ha dit que no estan clares les causes i no vol descartar res i que l'avaria no té res a veure amb la manca d'inversions a la infraestructura. Us explicarem les mesures que intentaran que l'averia afecti el menys possible a uns usuaris habituals dels trens que avui han tornat a viure les afectacions.