29:56

Les posicions estan totalment enrocades entre Yolanda Díaz i Podem. La presentació de la candidatura de Díaz aquest diumenge amb la plataforma 'Sumar' ha generat una autèntica crisi a l'espai d'esquerres de la política estatal.

La vicepresidenta segona del Govern central encara no entèn com els morats no van assistir al seu acte.

Recordem, des de Podem exigien primer de tot pactar com encaixaven les dues formacions en un procés de primàries.

Els experts polítics alerten que la fragmentació de l'espai no és positiva per ningú.