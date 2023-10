29:56

El rei ha proposat a Pedro Sánchez com a candidat per al segon intent d'investidura.

El rei Felip VI ha proposat a Pedro Sánchez com a candidat per al segon intent d'investidura. Així ho ha anunciat la presidenta del Congrés Francina Armengol. Independentment dels timings l'ara ja oficial candidat Pedro Sánchez ha promès "generositat" per a un acord de legislatura que avalarà el Constitucional. El president en funcions aspira a ser investit "com més aviat millor" però no posa data a l'espera de negociar. Demana generositat i deixa clar que la pluralitat del Congrés ha d'enmarcar les converses. Sánchez ha descartat el referèndum, i iniciarà demà les converses amb Yolanda Díaz. Alberto Núñez Feijóo també ha parlat i ha dit que Sánchez compta ara amb menys suports que abans per a la seva investidura.

Tot plegat el mateix dia que el Senat, amb majoria del PP ha aprovat una moció contra l'amnistia que el PSOE ha qualificat d'antiga i vella. I en un dimarts en el que rodalies ha tornat a generar problemes als usuaris. El Govern, per cert, ha xifrat en 831 les "incidències greus" registrades al servei de Rodalies el 2022.