29:53

L'Ajuntament de Salou condemna el darrer crim de violència masclista a casa nostra.

Desenes de persones han participt aquesta tarda en el minut de silenci que ha convocat l'ajuntament de Salou pel nou assassinat masclista d'ahir a la nit en un hotel de la localitat.



Després que els Mossos d'Esquadra hagin detingut aquest diumenge un home per la seva presumpta relació amb la mort d'una dona a un hotel de la localitat Tarragonina. La causa es troba sota secret, però s'investiga des del jutjat de violència sobre la dona. Víctima i agressor son d'origen irlandès.

La Consellera de feminismes Tània Verge, que es troba a Salou, ha dit aquesta tarda via xarxes...que "el masclisme no fa vacances, al contrari, diu, perquè és ara quan s'incrementa el risc de patir violències". El consistori de Salou ha convidat a tota la ciutadania a secundar aquest minut de silenci que com deiem s'està fent en aquests moments; i on de seguida connectarem.

Fins al passat divendres, la Delegació del Govern per la violència de Gènere havia confirmat 24 crims en el que portem d'any i 25 menors orfes per aquests crims; a falta de confirmar-se pel Ministeri d'Igualtat un altra crim a Pamplona i aquest a casa nostra.

L'altra assumpte d'aquest dilluns el trobem en els actes d'inici de la presidència d'Espanya del Consell europeu. Ursula Von der Leyen ha donat tot el seu suport a Pedro Sánchez qui ha assegurat que treballarà per tancar els acords pendents, com ara donar suport a Ucraïna o el pacte sobre migració i asil.