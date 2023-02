30:00

PSOE i Unides Podem han pactat donar-se més temps per resoldre les diferències que mantenen sobre la llei del "només sí és sí".

Els ministeris de Justícia i Igualtat s'estan intercanviant propostes que coincideixen a mantenir el consentiment i elevar penes, però no sobre com aplicar-ho, com dur-ho a terme. La titular d'Educació i portaveu del PSOE Pilar Alegría destaca que ja exixteix un acord polític i només falten resoldre qüestions tècniques entre les dues formacions. I la ministra d'Igualtat, Irene Montero, insisteix en la voluntat de la formació morada de no renunciar a posar "el consentiment de la víctima en el centre", mantenir aquest concepte com l'eix del codi penal. Pel que fa a les xifres, el número de condemnats per delictes sexuals que s'han vist beneficiats pel nou marc de penes, puja al menys a 400 entre revisions de condemnes a la baixa i sentències posteriors en aplicació a la norma, son les evidències, que alguna cosa ha de canviar.