29:53

Yolanda Díaz assegura danvant del Rei que no hi ha cap acord tancat amb el PSOE.

Les mirades aquest dilluns estan posades en la tragèdia de Múrcia, en el primer dia de dol oficial decretat a la ciutat.



Però també estem pendents de la política, la líder de Sumar i vicepresidenta segona del govern en funcions, Yolanda Díaz acaba de parlar i ha traslladat a Felip VI la seva voluntat de conformar un govern progressista presidit per Pedro Sánchez però també li ha dit que "encara segueix negociant amb el PSOE i que estan encara lluny d'arribar a un acord".



El dia després de les celebracions pel 6è aniversari de l'1 d'Octubre, continua l'escenari polític dominat per la incertesa. Sobre els pactes amb l'independentisme, Díaz, ha mantingut silenci per respecte a les negociacions. Ni Junts per Catalunya ni Esquerra, recordem, aniran a la ronda de contactes que el Rei Felip VI ha començat avui per designar un nou candidat per la investidura. Després del fracàs del popular Alberto Núñez Feijóo, tot apunta a què el candidat socialista Pedro Sánchez serà qui rebi l'encàrrec del monarca per formar govern espanyol. En aquest sentit, continuen les negociacions entre independentistes i el PSOE.



Sobre la taula: l'amnistia i el referèndum. Des de Democràtes, des de l'independentisme, asseguren que la responsabilitat d'evitar segones eleccions és de Sánchez i que el referendum s'ha de celebrar en aquesta legislatura. En canvi acceptar celebrar un referèndum segons el PSC, seria un error. Tot plegat a les portes de la manifestació d'aquest cap de setmana a Barcelona contra l'Amnistia en la que ja s'ha confirmat la presència de Feijoo i Abascal.