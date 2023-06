29:53

Cues quilomètriques a les vies catalanes en l'operació sortida per la segona Pasqua

Cues quilomètriques a les vies catalanes en l'operació sortida per la segona Pàsqua. S'acaba de reobrir la circulació de l’AP-7 en sentit nord. Fins fa uns minuts s'han fet desviaments per la sortida 9 de Maçanet de la Selva cap a l'A-2 i la C-35, per l'incendi d'un camió que transportava 20 tones de resines. Protecció Civil de la Generalitat fa uns minuts que ha desactivat el Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya, conegut com a TRANSCAT. D'altra banda, avui hem sabut que el mes de maig ha estat bó des del punt de vista de l'atur. A Catalunya ha baixat en 2 mil 600 persones i a tot l'estat en 50 mil aturats menys. Pel que fa a la seguretat social, la xifra és de record, 20,8 milions de persones afiliades, rècord històric en la història del país. Unes bones perspectives de cara a l'estiu que fan preveure també un bon estiu amb 21 milions d'afiliats.