29:54

Més de la meitat de municipis catalans ja estan en fase d'excepcionalitat per sequera.

Més de la meitat de municipis catalans estan en fase d'excepcionalitat per sequera: a partir que s'apliqui al DOGC s'estandrà a 271 municipis més. I és que L'Agència Catalana de l'Aigua ha anunciat que set zones més de les conques internes entren en situació d'excepcionalitat, i que comporta, una reducció del 40% d'aigua per a l'agricultura, un 15% a la indústria i en usos lúdics. A banda, es prohibeix el reg de zones verdes i netejar els carrers amb aigua potable. Pel que fa a l'afectació dels usuaris, es passa dels 250 litres per habitant i dia als 230 litres per habitant i dia. I es que les pluges dels darres dies no son suficients. En paral·lel, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha exigit a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) que "s'aparti" si "no està disposada a gestionar una situació de sequera extrema". Sobre el decret de sequera, s'apropen postures entre Junts i PSC per consensuar el text on s'han d'especificar les sancions pels ajuntaments que no apliquin correctament les mesures contra la sequera.