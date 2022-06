29:59

Ciutadans i l'Assemblea per una Escola bilingüe mantenen que la Generalitat no ha donat compliment a l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a impartir el 25% de docència en castellà. Consideren que el nou decret llei del govern esquiva el seu compliment i han decidit engegar noves accions legals. Aquest dimecres l'Assemblea ja ha presentat al Tribunal noves mesures d'execució immediata de la sentència. i que s'investigui penalment al Conseller Cambray per incompliment. La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, sosté que el govern ha intentat escudar-se en el nou decret sobre l'ús de les llengües a les escoles. Per cert Vox ha anunciat que també portarà el decret del català a l'escola al Consell de Garanties Estatutàries. D'altra banda, el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha asseverat que amb el nou decret aprovat, els tribunals estan "obligats" a vetllar perquè es compleixi el nou marc legal sobre l'aprenentatge de llengües als centres educatius, que descarta l'aplicació de percentatges. Cambray per cert, té un altra front obert, amb els sindicats d'educació. Aquesta tarda s'asseuen en una reunió que està a punt d'acabar, per trobar punts de trobada per desconvocar les vagues. Demà recordem hi ha convocada una entre les 8 i les 10 del matí.