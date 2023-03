29:59

El judici a Laura Borràs queda vist per sentència.

La líder de JxCat Laura Borràs ha tingut paraules dures en el seu últim torn assegurant que la causa li ha provocat un "dolor irreparable". També s'ha confirmat el pacte entre la Fiscalia i dos dels acusats per incriminar Borràs. La darrera jornada del judici pel presumpte fraccionament de contractes en la institució de les lletres catalanes ha servit per constatar la rebaixa de la petició de presó per Isaías Herrero i Andreu Pujol per part de fiscalia. Tots dos van confessar els fets i van assenyalar directament la presidenta de Junts com la principal instigadora de les irregularitats. En canvi, es manté la petició de 6 anys de presó per Borràs. En el seu informe final, la fiscal ha assegurat que la líder de JxCat tenia l'objectiu planificat perquè el seu col·laborador Isaías H. fós l'únic adjudicatari dels treballs per la web.