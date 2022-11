29:54

Els metges catalans aniran a la vaga els dies 25 i 26 de gener

El PSC demana al govern que deixi clar si vol aprovar els pressupostos amb ells o no i lamenta que no estaran aprovats l'1 de gener

14 municipis metropolitans rebran 10 milions d'euros de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per posar en marxa projectes destinats a combatre situacions de pobresa extrema

Una dona ha resultat ferida greu com a conseqüència d'un incendi a casa seva a Artesa de Segre, a Lleida. La parella sentimental de la dona es troba detinguda i els Mossos invstiguen els fets com un possible cas de violència masclista.