29:58

Reunió d'urgència aquest dilluns entre el Departament d'Acció Climàtica i el President del Canal d'Urgell per analitzar la situació a partir de demà, quan és previst tancar el reg d'aquest canal

L'eurodiputada de Junts i ex consellera d'educació, Clara Ponsatí, planta al Tribunal Suprem on avui estava previst que Llarena li comuniqués el seu processament per desobediència

La taxa de risc de pobresa o exclusió social a Catalunya es va situar al 24'7% per l'any 2022