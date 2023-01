29:59

Neu a cotes baixes amb imatges de llocs enfarinats on és poc habitual. Mentre els pressupostos catalans continuen encallats.

L'onada de fred s'estén per Catalunya, acompanyada de precipitacions en forma de neu a molts punts on no és habitual, com per exemple a les comarques de Barcelona. El Procicat manté activa la prealerta del pla Neucat.

Dels pressupostos catalans. El PSC estudiarà l'esmena que ERC ha presentat en la seva moció sobre la B-40, però apunta que el que volen és que la infraestructura sigui una realitat. Al seu text, que es votarà en el ple de dijous, els socialistes insten el Govern a fer efectiu el conveni per la Ronda Nord el primer trimestre de 2023. Des de Govern, la portaveu Patricia Plaja demana no prioritzar qüestions partidistes per sobre dels interessos dels ciutadans.