29:54

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha absolt a Roger Torrent i als membres independentistes de l'anterior mesa del Parlament

El President de la Generalitat, Pere Aragonès, mostra ja obertament la seva predisposició a pactar els pressupostos amb el PSC

A només dos dies d'un nou Black Friday, els comerciants catalans esperen una campanya amb menys descomptes.

Un nou fàrmac desenvolupat i provat per l'Hospital Vall d'Hebron i l'empresa biotecnològica Bcn Peptides ha demostrat ser eficaç per evitar les metàstasis, responsables de més del 90% de les morts per càncer