El Govern torna a reunir a sindicats i patronals per pressionar el PSC de cara a assolir un acord de pressupostos.

El president de la Generalitat ha convocat els agents socials per insistir en la necessitat de l'aprovació dels pressupostos d'aquest any per fer front a les necessitats de la societat catalana.

Jaume Collboni deixa l'Ajuntament de Barcelona per centrar-se en la seva carrera política a les eleccions municipals del maig vinent.

Setmana de vagues a Catalunya. Professionals sanitaris, professors i taxistes han convocat aturades. El departament de Salut es reuneix aquesta tarda amb el sindicat Metges de Catalunya per intentar arribar a un acord i desconvocar la vaga.

L'onada de fred provoca una davallada de les temperatures fins a xifres rècord a bona part del territori, i demà podria deixar precipitacions de neu a cotes baixes.