L'antic col.laborador i amic de Laura Borràs assegura que la presidenta de Junts li va fer un contracte laboral encobert per poder adjudicar-li uns serveis informàtics a l'Institut de les Lletres Catalanes

En la seva declaració Isaías Herrero, informàtic i llavors amic personal de Borràs ha relatat com ell mateix elaborava els anomenats "pressupostos comparsa" per poder ajudicar els contractes a dit, sense passar per concurs públic

Ja coneixem les més de 300 empreses catalanes que participaran al Mobile World Congress d'enguany, que arrenca d'aquí a una setmana, i que es preveu que tingui un impacte econòmic de 350 milions d'euros per a la ciutat

La ruta d'alta velocitat Barcelona Madrid compleix avui 15 anys. Renfe calcula que en aquest temps ha transportat 140 milions de viatgers i ha triplicat el nombre inicial de freqüències, a les que s'han afegit recentement competidors estrangers com Ouigo o Iryio