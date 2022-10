29:54

Interior precipita el relleu del cap del cos dels Mossos d'Esquadra, Josep Maria Estela, després de les tensions per la selecció dels nous comissaris.

Canvi a la cúpula dels Mossos d'Esquadra. El departament d'Interior ha cessat aquest migdia el cap de la policia Josep Maria Estela, que ara s'incorporarà com a cap de la regió policial de Ponent i de moment el substitueix el que era el seu número 2, Eduard Sallent.

ERC no garanteix el vot favorable als pressupostos generals de l'Estat. El president de la Generalitat Pere Aragonès continuarà aquesta setmana la ronda de contactes per intentar garantir l'aprovació dels pressupostos per l'any vinent.

Aquest matí ha començat la campanya de vacunació de la quarta dosi contra el coronavirus per a les persones entre 60 i 79 anys, que es pot administrar de manera conjunta amb la de la grip.