Divendres de trobades per desencallar els pressupostos. Avui, nova reunió entre el Govern i el PSC en un nou intent per acostar posicions, després d'un primer pacte entre Esquerra i els Comuns aquesta setmana

Catalunya inicia la cursa per posicionar-se com a líder europeu en el disseny de semiconductors, un producte essencial per al 40% dels processos de la indústria catalana

La Ministra de Transports, mobilitat i agenda urbana Raquel Sánchez, ha visitat l'estat de les obres del tunel de Lilla

Un de cada deu infants viu en pobresa severa a Catalunya, una tercera part no rep les principals prestacions per evitar l'exclusió social, segons dades de l'Informe pels Drets dels Infants del Síndic de Greuges