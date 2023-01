29:58

Comencem una altra setmana sense acord encara pels pressupostos pero amb declarcions de diferents diginets politics parlant de bona disposicio per la negociacio .

El govern d'Esquerra Republicana i el PSC continuen els contactes per aprovar els pressupostos. L'escull continua essent els projectes que els socialistes consideren condicionants, com l'ampliació de l'Aeroport del Prat i el projecte del Hard Rock, per donar el seu sí.

Els metges fan una crida a participar en la vaga de la setmana que ve, per reclamar millors condicions laborals i evitar que continuï el col·lapse del sistema sanitari.

El 2022 s'ha tancat amb l'acord a 30 convenis sectorials, que afecten 800 mil treballadors, i que tindran un augment salarial mitjà del 3,7%, segons dades de Comissions Obreres.

Nova presumpta agressió sexual a la platja de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets i intenta localitzar el suposat agressor.